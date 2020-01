Misterioasa pneumonie din China: A fost înregistrat al doilea deces Misterioasa pneumonieaparuta în China crește îngrijorarea, în timp ce a doua persoana a decedat, iar zeci de pacienți sunt infectați. Thailanda a anunțat de asemenea, vineri, al doilea caz, relateaza AFP.

Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan (centru), un oraș de 11 milioane de locuitori, unde toate cazueile din China au fost identificate de luna trecuta, a spus joi Comisia municipala pentru igiena și sanatate

Autoritațile sanitare locale au vrut sa linișteasca populația saptamâna aceasta: potrivit lor, riscul transmiterii virusului între oameni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei virus face parte din aceeasi familie ca si SARS, a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde maladia a fost detectata luna trecuta pentru…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

- Initiatorii precizeaza ca propun înfiintarea acestei comisii, având în vedere numarul mare al copiilor disparuti în România. “Din datele puse la dispozitie de catre Inspectoratul General al Politiei Române rezulta ca, în perioada ianuarie 2016-octombrie…

- Papa Francisc a fost primit miercuri la pranz cu un ceai mate si un cor format din patru argentinieni si trei columbieni la ceremonia de bun venit in Thailanda, unde va ramane pana sambata in cadrul primei etape a turneului sau asiatic ce cuprinde si Japonia, relateaza EFE potrivir Agerpres Cu acompaniamentul…

- Poliția a demarat o ancheta dupa ce ministrul de Justiție al Hong Kong-ului, Teresa Cheng, a cazut in timp ce trecea pe langa un grup de protestatari pro-democrație la Londra, scrie The Guardian. Incidentul care a avut loc joi seara reprezinta prima altercație directa intre manifestanți și un ministru…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul referitor la evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei a fost desecretizat si transmis DIICOT, care il poate folosi in ancheta penala. ”La nivelul MAI, comisia constituita a lucrat pentru a analiza oportunitatea si tot ceea…

- Ministrul de Interne a anunțat ca dosarul protestului din 10 august va fi desecretizat. Comisia a decis declasificarea raportului, a declarat Marcel Vela. “De dimineata am primit ultimul aviz solicitat de la toate institutiile implicate in aceasta derulare a evenimentelor din 10 august. In consecinta,…