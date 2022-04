Misterioasa lunetistă din Ucraina O femeie lunetist din Ucraina a devenit o eroina nationala pentru curajul dovedit in luptele din țara sa. Femeia a fost in armata ucraineana pana in ianuarie, cand decisese sa plece din sistem. Dupa invazia Armatei roșii in februarie, lunetista s-a intors in randurile celor care iși apara țara. Se cunosc cateva detaii despre ea […] The post Misterioasa lunetista din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

