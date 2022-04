Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 țari, unde a omorat un minor și a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns și in Romania. OMS anunța ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in țara noastra. Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse intre 1 luna și 16 ani, precizeaza Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit careia a fost inregistrat pana acum cel puțin un deces, iar in cazul a 17 copii (10%) a fost nevoie de transplant de ficat. ”Nu este inca clar daca a existat o creștere a cazurilor de hepatita sau o creștere a gradului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

