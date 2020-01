Poate cel mai cunoscut poet de limba romana, Mihai Eminescu, aduna in jurul sau, paradoxal, o mulțime de controverse, chiar și la cei 170 de ani cați au trecut de la nașterea sa. Poetul ne-a lasat in amintire pentru totdeauna cele mai sensibile și indragite versuri, dar și multe mistere in jurul biografiei sale. Unul […] Citește Misterele din jurul nașterii și morții lui Mihai Eminescu. Unde și cand s-a nascut poetul și ce teorii circula despre moartea sa in Alba24 .