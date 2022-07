Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis sambata pe ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, precum si pe alti cativa ambasadori, relateaza Reuters, citand site-ul web al presedintiei de la Kiev. Intr-un decret care nu precizeaza motivele acestor destituiri, Zelenski a anuntat demiterea ambasadorilor Ucrainei in Germania, India, Republica Ceha, Norvegia si Ungaria. Nu se stie deocamdata daca acestia vor fi numiti in alte posturi, comenteaza Reuters. Zelenski le ceruse diplomatilor ucraineni sa obtina sprijin international si ajutor militar pentru Ucraina, in timp ce tara incearca…