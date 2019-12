MISTER TOTAL. Şapte jucători ai naţionalei din Eritreea au dispărut în Uganda după un turneu Nu exista detalii cu privire la locul in care se afla fotbalistii, insa zeci de sportivi din Eritreea au refuzat sa revina in tara sau au disparut dupa concursuri in strainatate in ultimul deceniu, iar deseori ei au solicitat azil, scrie news.ro. Mii de locuitori din Eritreea fug din tara in fieare an, din cauza represiunii politice, dar si a faptului ca serviciul militar este foarte lung. In octombrie, cinci jucatori din Eritreea au disparut de la hotel in timpul altui turneu CECAFA in Uganda. Alti 14 fotbalisti din nationala Eritreei au disparut in 2012, tot in Uganda. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte jucatori ai nationalei din Eritreea au disparut dupa ce au participat la un turneu in Uganda. Pentru a doua oara in decurs de doua luni fotbalisti dispar dupa competitii in aceasta tara, relateaza Reuters.

- Germania se intreaba ce s-a intamplat, dupa ce un adolescent dat disparut de doi ani a fost gasit ascuns intr-un dulap in domiciliul unui presupus pedofil, in contextul in care politia nu stie daca minorul a fost retinut ”impotriva vointei sale” iar mama sa da asigurari ca acesta a fost ”manipulat”,…

- Alina Gorghiu a declarat ca judecatorii CCR vor respinge sesizarile facute de PSD pe legile asumate de Executiv deoarece nu exista nicio prevedere legala care sa impiedice angajarea raspunderii pe un act normativ aflat in procedura parlamentara."Daca erau probleme pe fondul angajarii raspunderii…

- Locul executiei sotilor Ceasusescu ramane, la 30 de ani de la Revolutie, un reper pentru Targoviste. Multi istorici, politologi, dar si oameni de rand isi dau cu parerea despre acel moment crucial pentru istoria Romaniei.

- FCSB // Ionuț Vana a disparut complet de la FCSB. In iulie a fost achiziționat de la Viitorul cu 800.000 de euro și prezentat ca un supertransfer, „cheia care face toata mașinaria sa funcționeze”, și-l incantase pe Becali! Cristi Manea nu e singurul caz de jucator pe care FCSB il inghite ca un „Triunghi…

- Ioan Vlad, 44 de ani la acea vreme, obișnuia sa transporte persoane cu mașina, pentru un ban în plus. În data de 28 septembrie 2018, ambulanțierul a plecat de acasa, din Maramureș, împreuna cu doi indivizi. La circa 200 de km distanța de casa, la Cluj-Napoca, mașina lui Ioan Vlad…

- Secretarul comunei Gura Vaii, de langa Onești, a disparut fara urma de cinci zile. Vineri, 1 noiembrie, Petre Hoborici a urcat intr-un taxi chiar in fața Primariei, in jurul orelor 11.00-12.00, iar din acel moment nimeni nu l-a mai vazut, scrie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Țara a carei economie va crește cu 86% in 2020, datorita descoperirii unor uriase zacaminte de petrol. "Vom face un salt stratosferic" Una din cele mai mici tari din America de Sud urmeaza sa inregistreze cel mai puternic ritm de crestere de pe planeta, transmite Bloomberg. Guyana, o ţară…