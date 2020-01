MISTER total în cazul morții Cristinei Țopescu. DETALII șocante din viața jurnalistei Nu se știe deocamdata cauza exacta a morții Cristinei Țopescu. O prima varianta luata in calcul de legiști este infarctul in somn, produs in jurul anului nou. Mai mult, legiștii ar fi descoperit urme de medicamente in stomac. Cert este ca in locuința jurnalistei nu a fost gasit nici un bilet de adio. Cei apropiați, dar și nume mari din sfera politica, transmit condoleanțe familiei. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

- Cristina Țopescu s-a stins prematur, la doar 59 de ani. Moartea jurnalistei a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca nimeni nu ar fi auzit nimic despre vreo problema de sanatate majora.

- Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul jurnalistei era intr-o stare foarte avansata de putrefacție, potrivit unor surse din ancheta. Institutul de Medicina Legala a intocmit raportul preliminar, insa nu a fost stabilita cauza decesului in cazul jurnalistei Cristina…

- Fosta vedeta TV, Cristina Țopescu, fiica regretatului comentator sportiv, Cristian Țopescu s-a stins din viața la 59 de ani ani. Poliția a anunțat ca cerceteaza cazul ca fiind un deces ”in condiții suspecte”.Incep insa sa soseasca și detalii șocante. Ar fi murit de cateva zile și abia acum…

- Duminica seara, Poliția Ilfov a confirmat moartea Cristinei Țopescu. Trupul neinsuflețit al jurnalistei de 59 de ani a fost gasit in locuința ei, dupa ce o vecina a alertat autoritațile, ingrijorata de faptul ca nu o mai vazuse de luna trecuta.

