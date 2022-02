Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost nemulțumit de atitudinea roș-albaștrilor din derby-ul cu Dinamo (3-0). Oficialul roș-albaștrilor reclama faptul ca la 1-0, cu om in plus, vicecampioana a fost presata de rivala! Astfel, MM a preluat discursul patronului Gigi Becali, și el extrem de…

- Dupa ce l-a pastrat pe Dan Petrescu, CFR Cluj vrea sa renunțe la mai mulți jucatori, care nu sunt pe lista antrenorului. Patronul Neluțu Varga a anunțat ca 12 jucatori vor pleca in aceasta iarna, iar Mihai Stoica a dezvaluit ca doi dintre ei au fost propuși la FCSB. ...

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvaluit s-a opus transferului francezului Hervin Ongenda (26 de ani), mijlocașul ofensiv de la FC Botoșani. Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Gigi Becali și Edi Iordanescu, fostul antrenor de la FCSB, l-au vrut pe Ongenda, dar MM Stoica nu a fost convins…

- Mihai Stoica a analizat situația de la CFR Cluj și a vorbit despre eventuala plecare a lui Dan Petrescu la echipa naționala. Razvan Burleanu, președintele FRF, a dezvaluit ca pana pe 20 decembrie singura varianta pentru postul de selecționer este antrenorul celor de la CFR Cluj. ...

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, propune un nou sistem competițional pentru Liga 1, unul cu 12 echipe. Discuția a pornit de la declarațiile facute azi de Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului s-a plans la finalul meciului cu Chindia (1-0) de injumatațirea punctelor. MM e de acord cu fostul lui…

- In spatele excluderii lui Alibec (30 de ani) din lotul CFR-ului nu a stat numai faptul ca acesta a parasit banca de rezerve la meciul cu Clinceni. Inainte de asta, Denis intrase in conflict cu liderii vestiarului. Deși Marius Bilașco anunțase aseara ca atacantul a fost iertat de Dan Petrescu, el nu…

- Dan Petrescu, necruțator cu Denis Alibec. Conflictul dintre antrenorul de la CFR Cluj și atacant a dus la excluderea fotbalistului din lotul campioanei. Alibec a ajuns in vara la echipa din Gruia, in vremea lui Marius Șumudica, tehnicianul cu care s-a ințeles cel mai bine in cariera. Jucatorul a venit…

- FC Voluntari a invins-o pe Dinamo, scor 2-1, in ultimul meci al rundei #16 din Liga 1. Cornel Dinu, fost jucator și antrenor la alb-roșii a criticat dur noile transferuri ale echipei. „Achizitiile sunt ceva intre pactul de la Varsvoia si NATO, niste recruti refuzati in alte pacte militare. El incearca…