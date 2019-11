Stiri pe aceeasi tema

- Experimentul, numit Labeled Release (LR), a fost proiectat pentru a testa solul marțian in cautarea materiei organice. "Se pare ca am raspuns la aceasta intrebare finala", a scris Levin in articolul sau publicat din publicatia "Scientific American", joi, afirmand ca experimentul a dat rezultate pozitive…

- Este acceptat la scara larga faptul ca pe Planeta Rosie a existat in trecut apa din abundenta sub forma lichida, in lacuri, rauri si poate chiar un vast ocean care acoperea cea mai mare parte din campiile din nordul planetei. Insa aceasta apa lichida a disparut fara sa se stie cu adevarat de ce sau…

- Apa de pe Marte s-a evaporat in urma cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, in urma unor schimbari climatice globale, se arata intr-un studiu publicat azi de Nature Geoscience. Apa care se afla din abundența pe Planeta Roșie a disparut in urma a ceea ce pare a fi un fenomen secular de uscare, pornit dupa…

- Celelalte zgomote captate de sonda InSight ar putea avea de asemenea ca sursa seisme martiene, insa echipa de oameni de stiinta nu exclude alte cauze. InSight este echipata cu ''o ureche speciala'', conform JPL, un seismometru de o foarte mare sensibilitate, numit ''Seismic Experiment for Interior…

- NASA a invitat publicul sa se înscrie pentru „a calatori” alaturi de vehiculul spațial care va pleca spre Planeta Roșie în 2020. Mașinaria ar urma sa aterizeze pe Marte la începutul anului 2021. Cei care își înscriu numele pe site vor primi și un boarding pass.…

- De joi, 18 septembrie 2019, la Iulius Mall Iași va avea loc expoziția interactiva și educativa pentru copii „First Kids on Mars”. Copiii vor intra in lumea astronauților, invațand despre sistemul solar și planeta Marte cu ajutorul unor elemente de butaforie de o calitate excepționala, precum și cu ajutorul…

- Roverul ExoMars, construit de Airbus, este pregatit sa inceapa testele necesare inainte de lansarea pe planeta Marte. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, roverul Agentiei Spatiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse (Franta) . Aici vor avea…

- Considerat de catre cercetatorii NASA un „martor tacut al evenimentelor din istoria de 4,6 miliarde de ani a sistemului nostru solar”, asteroidul Bennu este o roca de 1.600 de metri, denumita drept „asteroidul Apocalipsei”, fiind situat intre Pamant și Marte. Ce se pregateste sa faca NASA.