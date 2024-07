Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor in timpul celui mai mare pelerinaj musulman, Hajj, care s-a desfasurat in Arabia Saudita intr-o caldura sufocanta, a depasit pragul de 1.000 de victime, potrivit unei numaratori realizate de AFP pe baza datelor furnizate de mai multe tari. Un diplomat arab a afirmat joi pentru AFP…

- Pelerinajul de la Mecca a adunat, in acest an, mai bine de 1,8 milioane de credinciosi. Dar procesiunea religioasa a fost marcata de o tragedie in lant. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Au murit peste 550 de oameni Canicula a pus stapanire pe tot Globul. Peste 550 de oameni…

- Moldova se confrunta astazi cu o vreme variabila, cu posibilitatea de precipitații pe parcursul zilei. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, se asteapta maxime de pana la 30 grade Celsius.

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile au atins pragul de 50 de grade Celsius, pe fondul unui val de caldura torida, au anuntat autoritatile din aceasta tara. Caldura a cuprins tara din Asia de Sud pentru a patra zi…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat cand vine vara in Romania, menționand ca ne putem aștepta și la temperaturi de pana la 27-28 de grade Celsius. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, pe finalul saptamanii ar trebui sa avem parte de zile calduroare de…

- Dupa o racire semnificativa a vremii, meteorologii prognozeaza chiar 28 de grade Celsius dupa data de 15 mai. Va ploua mult in zilele de 9 și 10 mai, conform prognozei meteo pentru urmatoarele doua saptamani. BANAT Vremea va fi calda in primele doua zile (6 și 7 mai), cu o medie a valorilor termice…

- Nu scapam de ploi nici joi, 2 mai. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele termice se vor situa intre 16 și 25 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse intre 3 și 13 grade.

- Vremea se schimba radical in acest weekend. Meteorologii au anunțat ca temperaturile cresc alarmant și vor atinge valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Vom avea parte de zile caniculare in luna mai, cu temperaturi care vor depași chiar și 30 de grade Celsius. Temperaturi de vara in luna aprilie…