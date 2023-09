Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe al Chinei, Qin Gang, care a fost demis din funcție in iulie, a avut o aventura extraconjugala in timp ce era ambasador in Statele Unite, a informat marți Wall Street Journal, potrivit digi24.ro .

- Ministerul de Externe al Chinei a condamnat, duminica, o scurta vizita in SUA a vicepresedintelui Taiwanului, William Lai, afirmand ca acesta este un separatist si un "scandalagiu pana la capat" si ca Beijingul va lua masuri ferme pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza Reuters, conform news.ro.Lai,…

- La cateva ore dupa ce forul legislativ suprem al Chinei a convocat saptamana trecuta o reuniune speciala pentru a-l demite pe ministrul de externe Qin Gang, in varsta de 57 de ani, fotografii si mentiuni ale acestuia au inceput sa dispara de pe site-ul fostului sau minister, relateaza Reuters, informeaza…

- Imediat dupa ce a fost numit din nou in funcția de ministru de externe in guvernul Chinei, Wang Yi, predecesorul și succesorul ministrului disparut Qin Gang, a plecat in vizita la Ankara, unde s-a intalnit cu omologul turc și cu președintele Erdogan pentru a discuta despre situația razboiului din Ucraina,…

- China l-a numit pe diplomatul Wang Yi in functia de ministru de externe marti, inlocuindu-l pe Qin Gang dupa ce acesta a lipsit o luna din spatiul public, informeaza BBC. Qin, in varsta de 57 de ani, fost consilier al președintelui Xi Jinping, a preluat ministerul in decembrie, dar nu a mai fost…

- Beijingul si-a exprimat "sustinerea" fata de eforturile presedintelui Vladimir Putin de a "stabiliza situatia" naționala din Rusia, dupa rebeliunea abandonata a gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica, 25 iunie, Ministerul rus de Externe, potrivit agențiilor de presa Reuters și AFP, preluate…