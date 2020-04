Stiri pe aceeasi tema

- Germania, desi puternic afectata de epidemie, cu 36.508 cazuri confirmate oficial, inregistreaza doar 198 de decese, o rata de mortalitate dintre cele mai reduse, de 0,5%, mult sub Franta (5,2%) ori Spania (7%).Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus…

- Germania mizeaza pe detectarea precoce a noului coronavirus, crescand numarul testelor la 500.000 pe saptamana. Aceasta practica ajuta intr-o oarecare masura la mentinerea numarului de decese la un nivel relativ scazut, afirma directorul Institutului de Virusologie din cadrul Spitalului Charite de la…

- Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus la 500.000 pe saptamana, aceasta detectare precoce ajutand in parte la mentinerea numarului de decese la un nivel relativ scazut, a declarat joi Christian Drosten, directorul Institutului de Virusologie din cadrul…

- Doua aeronave militare romanesti vor aduce, luni, echipamente de protectie medicala din Germania si Turcia, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN) transmis AGERPRES. Fortele Aeriene Romane vor efectua zborurile cu o aeronava C-130 Hercules in Germania si cu o aeronava…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat luni speranta ca Uniunea Europeana va reveni la spatiul de libera circulatie Schengen odata ce criza creata de pandemia de coronavirus se va fi incheiat si a confirmat inchiderea partiala a vietii publice in Germania, indemnandu-si totodata cetatenii…

- 80% din persoanele infectate cu coronavirus prezinta forme ușoare, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutul „Marius Nasta”, la Antena 3. „Putem sa trecem prin boala, sa facem o forma de infecție virala cu coronavirus pe care sa o tratam acasa. Adica acel scenariu in care vom ajunge sa ne tratam…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…