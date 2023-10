Mister CASH sau domnul CARD? Un subiect “scormonit” de Marcel Ciolacu, ca multe altele, fara logica sau fundament economic și nici macar politic … chiar din contra. O “isterie” naționala provocata, cel mai probabil intenționat, pentru a distrage atenția opiniei publice de la adevaratele probleme ale societații romanești. De foarte mult timp, poate chiar niciodata dupa Revoluția din ‘89, Romania nu a avut un guvern mai parșiv, preocupat mai mult de propria imagine, una mai mult decat falsa (iata ca se poate) și pentru a carei imensa diferența dintre proiecție și realitate se platesc milioane bune de euro (atat din banii celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

