Mister asupra ''proiectilului'' rus lansat în spaţiu (AFP) SUA au acuzat joi Rusia ca a testat o arma anti-satelit lansata in spatiu dar Moscova a dezmintit, numind obiectul un "instrument special" de inspectie spatiala, relateaza AFP.



Indiferent despre ce ar fi vorba, manevra reprezinta pentru Washington o rara escaladare militara in spatiu.



Capacitatea unui satelit de a ataca un altul era pana acum numai teoretica. Numai lovituri de la sol au fost demonstrate de SUA, Rusia, China in 2007 si India in 2019, dar aceste explozii creeaza mii de fragmente si marile puteri se abtin sa efectueze din nou astfel de teste.



- Comandamentul Spațial american afirma ca are dovezi ca a fost un test al unei arme anti-satelit și iși exprima ingrijorarea fata de o amenintare „reala, serioasa si in crestere”.

