Stiri pe aceeasi tema

- Miss World este de sambata, o tanara de 23 de ani din Jamaica. Toni-Ann Singh a fost fost incoronata dupa o confruntare cu Miss Franța și Miss India. Ea a urmat școala medicala inainte sa participe la concursurile de frumusețe. Miss World este de sambata, o tanara de 23 de ani din Jamaica.…

- Cea mai frumoasa femeie din lume are 23 de ani si este din Jamaica. Toni Ann Singh a castigat aseara, la Londra titlul de Miss World 2019. Lupta a fost extrem de acerba, avand in vedere faptul ca 130 de frumoase au luptat pentru coroana.

- Cel mai vechi concurs mondial de frumusete, Miss World, a fost castigat anul acesta de reprezentanta Insulei Jamaica.Toni Ann Singh, in varsta de 23 de ani, a intrecut alte 110 concurente in competitia de la Londra.

- Financial Times: De ce și-a pierdut Uber licența de operare în Londra. De doua ori ● 24 Chasa: Borisov spera la o concesie politica - vrea sa fie ridicate vizele americane pentru bulgari ● Alte ecouri din presa internaționala legate de recentele alegeri prezidentiale din România.Financial…

- Generalul (r) american Ben Hodges, care intre 2014 si 2017 a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa, spune ca viitorul summit NATO de la Londra ar trebui sa acorde mai mult atentie problemei legate de securitatea in regiunea Marii Negre, deoarece Alianta Nord-Atlantica nu dispune…

- "Crearea unui paralelism cu NATO nu ar ajuta pe nimeni. Fiindca primul punct care ar deveni o vulnerabilitate: in cazul a ceva, cine comanda? NATO sau Europa? Si deja lucrurile ar incepe sa intre intr-o zona complicata. Deci eu sunt de parere: aparare europeana mult imbunatatita, industrie de aparare…

- Efectele OUG 114 se vor resimți și in 2020. Expert: Prețul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat in restul Europei Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al acestui an, a afirmat Aura Sabadau, expert in domeniul…