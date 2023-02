Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu este ceea ce pare, iar asta incearca sa ne demonstreze și Miss Univers 2023! Superba R'Bonney Gabriel a apelat la un truc deloc obișnuit pentru a caștiga aceasta competiție, iar nimeni nu s-ar fi așteptat ca ea sa depuna atat de mult efort pentru a arata bine. Da, nu a facut baie timp de o…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR Cristian Ghinea susține ca ordonanța cu taxa pe soare a fost publicata in Monitorul Oficial. Au schimbat „guvernul taxeaza” cu „guvernul poate taxa”, susține el.

- Rusia ataca doar infrastructura ucraineana de care se folosește armata Ucrainei, susține ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. El a declarat la o conferința ca pana și experții militari NATO au constatat ca operațiunea militara speciala „a fost dusa in așa fel incat sa minimizeze orice consecințe…

- Gradina zoologica din Nikolaiev, in sudul Ucrainei, ofera un strop de liniște celor care o viziteaza. In ciuda apropierii sale de linia intai a unor batalii crancene, vizitatorii aproape ca ar putea lasa razboiul in urma, atunci cand ii trec pragul.

- Deputații ucraineni din partidul „Solidaritatea Europeana” al fostului presedinte Petro Porosenko au inregistrat in Rada Suprema de la Kiev un proiect de lege vizand interzicerea activitații Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Ucrainei. Parlamentarul Irina Friz a explicat ca documentul prevede interzicerea…

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, admite ca a pierdut un jucator cheie dupa accidentarea lui Karim Benzema, dar aceasta absenta nu va modifica planurile ofensive ale campioanei mondiale la turneul final din Qatar, transmite EFE, potrivit Ageprres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…