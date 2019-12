Stiri pe aceeasi tema

- Este frumoasa, este antreprenoare și va reprezenta Romania la Miss Universe. Vorbim despre Dorina Chihaia, tanara care va merge in Atlanta, Statele Unite ale Americii, pentru a lua parte la cea de-a 68-a ediție a concursului Miss Universe 2019.

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri seara ca opozitia "fuge" de propria motiune de cenzura, sustinand ca a demonstrat ca nu are suficiente voturi ca acest document sa fie adoptat de Parlament.

- Parlamentarii britanici au respins joi, prin vot, o motiune guvernamentala care solicita o pauza parlamentara la inceputul saptamanii viitoare, ceea ce le-ar fi permis deputatilor conservatori sa asiste la congresul anual al partidului lor, transmit Reuters si AFP. Motiunea, respinsa cu 306 voturi contra…

- Curtea Constituționala a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Ca urmare, Klaus Iohannis este obligat sa revoce miniștrii demiși de Dancila, sa numeasca interimarii și sa motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Decizia a fost luata cu 7 voturi ”pentru” și 2 voturi ”impotriva”. Au…

- Candidatul propus de PSD, Teodor Melescanu, a fost ales, marti, in functia de presedinte al Senatului, fiind votat de 73 dintre senatorii prezenti la sedinta de plen. Contracandidatul sau, Alina Gorghiu, propusa de catre PNL, a obtinut 59 de voturi Din totalul de 136 de senatori au fost prezenti 134.…