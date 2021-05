ISU Constanta. Doliu in randul pompierilor

In memoriam Plt.adj. R Cirmis Bogdan.Pompierii din cadrul ISU Constanta sunt in doliu dupa ce s a stins din viata plt. adj. R Cirmis Bogdan. Anuntul a fost facut de autoritati, pe pagina de Facebook. "Ne exprimam regretul asupra trecerii premature in nefiinta, dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare, a camaradului… [citeste mai departe]