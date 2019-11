Stiri pe aceeasi tema

- Luni si marti, asa era cutuma, teatrele sunt inchise. Nu se joaca. A fost. Luni, 11 noiembrie, de la ora 19.00, pe afis, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” a fost programat spectacolul „Diagnostic rezervat”, montat la Teatrul GLOBE din Bucuresti. Cu o jumatate de ora inainte s-au deschis usile. Nu-mi…

- Vivariu ofera o gama variata de expozitii permanente care cuprind specii de pasari de ornament si cantatoare, pesti exotici si autohtoni si rase de porumbei – facilitand vizitatorului observarea exemplarelor vii. Oferta culturala este completata de urmatoarele expozitii temporare: „Canepa – trecut,…

- Sambata, 26 octombrie, Asociatia Culturala “Ca la noi” organizeaza Festivalul de folclor “Zestrea”, cu tema “Personalitati bacauane ce au influențat traditiile locale si rolul lor in formarea conceptului de viata al tinerilor de astazi”. Scopul proiectului este de a evidentia continuitatea folclorului…

- De 24 de ani, in fiecare luna octombrie, Bacaul se distinge pe harta culturala a Romaniei cu un proiect de inalta ținuta academica. Fiind o veritabila „marca inregistrata” a Centrului de Cultura „George Apostu” din Bacau, Simpozionul Național de Estetica va propune publicului iubitor de frumos, in perioada…

- Astazi, in Piata Tricolorului din Bacau, debuteaza Festivalul Armenesc „Hayastan”, organizat cu prilejul implinirii a 100 de ani de la infiintarea Uniunii Armenilor din Romania (UAR). Partenerii Sucursalei Bacau a UAR sunt Primaria Bacau si Inspectoratul Scolar Judetean. Editia a VI-a a Festivalului…

- In perioada 9 august – 9 septembrie, in stațiunea Slanic-Moldova se desfașoara programul de rezidența artistica internaționala ,,In Context”, ajuns anul acesta la a treia ediție. Țara invitata este Islanda, dupa Brazilia și India in edițiile anterioare. Rezidența a fost inițiata și este coordonata de…

- Ediția din acest an a Festivalului placintelor, organizata in satul Harja (Oituz) duminica, 1 septembrie, a fost – dupa aprecierile noastre de la fața locului – una dintre cele mai reușite din seria celor 19 organizate pana acum. Deși reprezentanții oficialitaților locale nu și-au facut simțita prezența…

- Ediția a patra a Festivalului de vin Selgros a fost deschisa vineri, 23 august, la magazinul cunoscutei rețele de retail din Bacau, in prezența primarului municipiului, Cosmin Necula. Edilul, insoțit de directorul de district al Selgros și al magazinului bacauan, Irina Stanciuc, și de moderatorul celor…