- Un barbat, in varsta de 50 de ani, risca sa stea dupa gratii, dupa ce și-a amenințat fosta iubita, inclusiv prin violența, pentru a obține bani. Suspectul a pretins suma de 5 mii de euro, iar incepand cu luna septembrie și pana la reținere, femeia i-a transferat 8 mii de lei.

- Au trecut anii și peste Salma Hayek, actrița nascuta la Coatzacoalcos (Veracruz, Mexic) împlinind în toamna anului trecut 54 de ani. Vedeta din "Desperado" a avut motiv serios de sarbatoare pe pagina personala de Instagram, motiv cu care și-a delectat fanii cu o postare care au…

- Un barbat din Criuleni, in varsta de 36 de ani, din Criuleni a fost reținut de oamenii legii pentru comiterea unui omor. Crima s-ar fi produs pe 14 decembrie, cadavrul fiind gasit pe malul raului ,,Bac”.

- O fosta vedeta de la noi se afla la un pas de inchisoare. Despre ce vedeta este vorba, ce infracțiune a comis și cat risca sa stea dupa gratii, citiți in articolul de mai jos. O vedeta de la noi risca mulți ani de inchisoare. Despre cine este vorba și ce infracțiune a comis O […] The post Fosta vedeta,…

- Un escroc prezumtiv, pus sub acuzare in Statele Unite pentru sustragerea mai multor sute de mii de dolari de la profesionisti din industria cinematografica in timp ce se deghiza si imita o serie de femei influente de la Hollywood, a fost arestat in cele din urma in Marea Britanie, a

- Un escroc prezumtiv, pus sub acuzare in Statele Unite pentru sustragerea mai multor sute de mii de dolari de la profesionisti din industria cinematografica in timp ce se deghiza si imita o serie de femei influente de la Hollywood, a fost arestat in cele din urma in Marea Britanie, a anuntat Politia…