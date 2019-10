Stiri pe aceeasi tema

- Pestele cu paraziti a provocat conflict intre Centrul Republican de Diagnostica Veterinara si Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor. Directorul centrului Grigore Porcescu spune ca sefa de la ANSA, Ela Malai, trebuie sa-si dea demisia.

- Ion Cristoiu emite o ipoteza interesanta cu privire la intervenția de la casa familiei Melencu, spunand ca aceasta are la baza un scenariu cunoscut din 1989, de la casa pastorului Laszlo Tokes, de aceasta data vizat fiind Guvernul. Jurnalistul afirma ca situația a fost de dezamorsata de Mihai Fifor."In…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Polonia blocheaza eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pe tema protejarii mediului, informeaza postul TVN24, care citeaza publicația Le Parisien, scrie Mediafax.Macron a explicat ca, la summitul UE din iunie, patru țari europene (Polonia,…

- Despre agresiunea din mediul școlar (bullying – eng.) nu va fi niciodata prea puțin de spus. E un fenomen cat se poate de real, intalnit in multe școli. Școala Gimnaziala nr. 1 Viișoara nu pare sa faca excepție. Doar ca aici nu pare a fi recunoscut și, deci, nici prevenit. Sau cel puțin așa susține…

- Luni, 12 august, un mesaj dur a fost publicat pe pagina Claudiei Patrascanu. A fost momentul in care cantareata a anuntat despartirea de Gabi Badalau, cel cu care este casatorita si are si doi copii. In postarea acida, Claudia a vorbit despre umilinta, abuz emotional, infidelitate si multe altele. Adevarul?…

- Scandalul din interiorul ALDE bubuie efectiv, dupa declarațiile publice susține de Grațiela Gavrilescu și Teodor Meleșcanu. Cei doi au susținut, la unison, ca au votat, in cadrul Delegației Permanente ALDE, ieșirea partidului de la guvernare pentru ca astfel il puteau susține pe Calin Popescu Tariceanu…

- Bunicul Luizei Melencu susține ca noaptea trecuta a primit pe telefonul sau un mesaj automat de pe numarul nepoatei sale, care l-a notificat ca poate fi apelat. „Azi noapte, la ora 02.20 a mai aparut un mesaj: „Acum pot fi contactata”. Am dat telefon acolo… Am impresia ca telefonul Luizei este la cineva”Bunicul…

- Problema in cazul Luizei Melencu, este ca Gheorghe Dinca ”nu-și amintește culoarea parului Luizei”, deși iși amintește alte detalii și susține ca a ucis-o. ”A recunoscut doua omoruri. Luiza nu a fost ingropata. Din ce cunosc eu, nu a fost ingropata. El, ca modus operandi, a procedat la fel.”…