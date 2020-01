Stiri pe aceeasi tema

- Raffaello are probleme mari, chiar inainte de Craciun! Celebrul iubit al frumoasei Miss Irinei a comandat, in urma cu mai multe luni un dulap, insa, spune el, obiectul de mobilier nu a ajuns la el. Nemulțumit, Raffa a povestit totul in noul sau vlogg!

- A avut 90 de kilograme, dar acum are un trup tras prin inel! Regina fitnessului, caci despre ea este vorba, a trecut peste tradarea lui Raffaello, dar și peste nepasarea Irinei in fata dovezilor pe care ea i le-a pus la dispoziție. Mai mult, Alexandra crede ca Miss Irina nu a deschis ochii larg și ca…

- Un tanar de 18 ani, din satul Oxentea, raionul Dubasari, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu cruzime si injunghiat. Principalii suspecti sunt fostul prieten al iubitei sale, precum si tatal agresorului. Potrivit anchetatorilor, incidentul sangeros s-a produs duminica seara, la…

- Raffaello a venit azi, la detectorul de minciuni, cu aceeași mașina cu care a dus-o pe miss Irina la apartamentul sau, dupa ce a gasit-o in zona de cluburi din Centrul Capitalei, weekendul trecut...

- Raffaello a indicat locul unde a gasit-o pe celebra miss, in noaptea cu pricina, iar echipa ”Acess Direct” a reușit sa gaseasca imaginile de pe camerele de supraveghere instalate in zona.

- Scandalul misterios dintre Miss Irina, tanara care susține ca nu-și aduce aminte ce s-a intamplat in noaptea in care a plecat in club sa se distreze. Raffaello, craiul de Dorobanți cu o mașina ce intoarce privirea tuturor domnișoarelor susține ca nu i-a facut Irinei niciun rau și, mai mult de atat,…

- Cantareata americana Taylor Swift si compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber au colaborat la scrierea unei melodii care face parte din coloana sonora a filmului ''Cats'', potrivit Press Association.