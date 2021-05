Stiri pe aceeasi tema

- In acest semestru, Ministerul Educației va propune implementarea metodologiei de feedback al elevilor pentru activitatea profesorilor doar in școlile care doresc, generalizarea procesului va avea loc din anul școlar urmator, scrie secretarul de stat din Ministerul Educației, Radu Szekely, pe contul…

- In toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor impotriva Covid-19, conform declarațiilor lui Valeriu Gheorghița. Compania Pfizer a cerut autorizarea si pentru copiii cu varste curpinse intre 12 și 15 ani. Vaccinul produs de Pfizer ar avea o eficiența de 100% in cazul copiilor. Iata care au fost declarațiile…

In martie anul trecut, pandemia oprea pentru moment tot ce insemna competiții sportive. Apoi, incetul cu incetul, marea majoritate a competițiilor s-au reluat, dar cu reguli schimbate fața de ce eram...

- O pictura realizata de celebrul artist stradal Banksy a fost vandut la licitatie cu peste 19 milioane de euro.Lucrarea reprezinta un omagiu adus medicilor si infatiseaza un baietel jucandu-se cu o papusa infirmiera, in timp ce figurinele lui Superman si Batman sunt aruncate

- Asociația Mocanița Transilvaniei a inceput inca din 2015 lucrarile necesare pentru a repune in circulație batrana locomotiva pe aburi care a circulat pe calea ferata ingusta, pe traseul Targu-Mureș-Lechința. In prezent, din aceea line ferata mai exista doar 35 de km, intr-o stare de degradare avansata,…

- Ramane Craiova fara caldura de la toamna? Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei SC Termo Urban Craiova SRL, societatea care va lua locul defunctei Termo Craiova SRL, a starnit discutii aprinse in sedinta de joi a Consiliului Local (CL) Craiova. Falimentul Termo SRL este iminent, asa ca…

- Compania, care si-a lansat serviciul in urma cu mai bine de un deceniu, este disponibila in prezent in 93 de tari si are 345 milioane de utilizatori activi lunar. Noile piete includ tari din Asia, Africa, Europa si America Latina. ”Impreuna, aceste piete reprezinta mai mult de 1 miliard de oameni, aproape…