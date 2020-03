Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 200 de persoane purtand costume din secolul al XV-lea pana in anii 1950 au defilat la prezentarea Louis Vuitton organizata marti seara la Muzeul Luvru, la finalul Saptamanii Modei de la Paris, relateaza miercuri AFP. Nicolas Ghesquiere, creatorul colectiilor pentru femei al casei de moda…

- Jandarmii montani de la Posturile Montane Suior, Cavnic, Valea Vaserului si Borsa, sunt prezenti in zona statiunilor montane si pe traseele turistice frecventate de turisti si localnici, intensificand actiunile in zona de competenta si in mod deosebit acolo unde este posibil sa se produca evenimente,…

- Mii de turiști sunt așteptați, la finalul acestei saptamani, sa urce la Ranca. Drumarii au intervenit la foc automat in aceste zile pe șoseaua care traverseaza stațiunea Ranca, DN 67 C. Aceștia au acționat cu mai multe utilaje pentru deszapezire, intrucat in zona și-au facut apariția din nou ninsorile.…

- Turistii cazati la pensiunile din orasul Intorsura Buzaului si imprejurimi pot beneficia de skipass gratuit pe partia de schi din localitate, repusa recent in functiune de catre un investitor privat din Targu Mures. Partia, dotata cu skilift si instalatie de nocturna, are trei tronsoane cu lungimi cuprinse…

- Consiliul Județean Bacau și Ansamblul Focloric ”Busuiocul” invita toți bacauanii sa participe la ”Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarna”, eveniment care a ajuns la a 55-a ediție. Vor participa 28 de grupuri din județele Bacau, Botoșani, Iași,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Echipa de minivolei feminin a clubului ACS Kinder Suceava, formata din eleve la Școala Gimnaziala ,,Ion Creanga", a inregistrat victorii pe linie la turneul desfașurat zilele trecute la Botoșani. Sportivele antrenate de Ionuț Beligan și-au confirmat postura de lider in campionat, caștigand ...

- Sambata, 14 decembrie, pe scena Casei de Cultura din Cumpana, Scoala de Balet "Nicolae Spirescu" a sustinut spectacolul dedicat sarbatorilor de iarna. Costume minunate, candoare, optimism si emotii in pas de dans, acestea sunt cateva dintre cuvintele care pot descrie atmosfera creata de micutele balerine.…

- Oficial, Manda a explicat pentru site-ul G4Media.ro ca si-a invitat colegii la un schimb de experienta, pentru a implementa in Romania exemplele de bune practici din PE, insa unii dintre invitati au declarat ca au fost invitati de fapt la ziua de nastere a lui Claudiu Manda, nascut pe 20 decembrie.…