Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marti prioritatile guvernului sau in ce priveste politica externa si de aparare post-Brexit, prin care Londra se angajeaza sa creasca influenta Regatului Unit in regiunea Indo-Pacific, in incercarea de a echilibra dominatia Chinei, relateaza Reuters. Iata…

- Intr-un articol in Sunday Telegraph, Frost a aparat din nou masura unilaterala a Marii Britanii de a facilita comertul spost-Brexit cu Irlanda de Nord, fata de care UE a promis ca va incepe o actiune legala din cauza incalcarii termenilor acordului pentru Brexit. De la iesirea Marii Britanii din UE…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a propus varianta ca insularii sa organizeze integral Euro 2020, dupa ce guvernul de la Londra a anunțat ca peste 20 de milioane de oameni au primit cel puțin o doza de vaccin. Rapiditatea cu care se vaccineaza britanicii il face pe Boris Johnson sa fie optimist.…

- Aproape jumatate dintre locuitorii Londrei ar lua in considerare parasirea capitalei Marii Britanii, intr-un moment in care districtul financiar al orasului incearca sa se adapteze la noile realitați economice, potrivit unui studiu citat de Bloomberg și Ziarul Financiar. Circa 40% dintre londonezi ar…

- Uniunea Europeana a criticat dur atitudinea Guvernului Boris Johnson, pledand pentru respectarea principiului reciprocitatii in relatiile bilaterale, inclusiv pentru aplicarea Acordului post-Brexit, in contextul refuzului Londrei de a acorda statut diplomatic deplin ambasadorului european, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat, miercuri, acordul post-Brexit incheiat cu Londra. Cel care va da semnatura finala, cu o zi inainte de iesirea efectiva a Marii Britanii din piata unica europeana, este premierul Boris…