Misiuni ale jandarmilor de Craciun . Pe perioada Craciunului jandarmii se vor afla alaturi de cetateni in municipiul Bistrita, pe raza judetului in aria de competenta, precum si a turistilor aflati in zona montana. Cu o medie de 95 de jandarmi zilnic, vom asigura masurile de ordine publica la toate evenimentele care sunt organizate in spatiul public si in zonele aglomerate, pentru prevenirea comit ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colindatorii au trecut pragul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, așa cum este tradiția in preajma Craciunului, le-au urat jandarmilor bucurii, sanatate și impliniri. Primii care au vestit jandarmilor dambovițeni bucuria Nașterii Mantuitorului au fost elevii clasei intai S step by step de…

- Craciunul se simte și se traiește cu miros de brad in casa. Iar pentru cei care vor sa simta mirosul de brad in casa, spiridușii Euforia Floral Boutique au pregatit braduți naturali la ghiveci sau din crenguțe, gata decorați de sarbatoare. Cu mare drag pregatesc in aceste zile și ornamente vesele pentru…

- Cadourile Mosului au ajuns cu sprijinul jandarmilor si la copiii din cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 din Bistrita. "Ar fi atat de frumos sa avem si noi un brad al nostru, pe care sa il impodobim impreuna" - spunea cu nici doua saptamani in urma, Moise de doar 6 ani. Dorinta lui a…

- Un agent economic din Bistrita a fost depistat de catre jandarmi in timp ce avea expuse spre comercializare peste 30.000 de materiale pirotehnice, fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Au fost intocmite actele de sesizare pentru infractiunea de "operatiuni cu articole pirotehnice efectuate…

- Ciorapei cu dantele, fundițe colorate și aripi de inger, rochițe viu colorate – numai bune de asortat sarbatorii Craciunului, pantaloni și pulovere din materiale delicate pentru baieței, caciulițe și haine imblanite pentru bebeluși și copii pana in 12 ani, botoșei sau ghetuțe din piele pentru anotimpul…

- CS Minaur nu a putut sa țina piept campioanei, Rapid București, handbalistele noastre pierzand partida din Polivalenta baimareana la scor. Jocul de ieri a contat pentru etapa a VIII-a din Liga Florilor MOL. Rapid București s-a impus cu 38-24, la finalul unui meci in care minauristele au facut ce au…

- In urma cu o saptamana, am scris un articol despre cum Bistrița a interzis petardele și in care am prezentat cateva motive pentru care ar trebui sa renunțam și noi la articolele pirotehnice care pot provoca adevarate probleme. Deși acel articol era de opinie (opinia mea personala), am fost curioasa…