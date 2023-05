Misiunea Vaticanului în Ucraina. Papa Francisc a recunoscut Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace, care are ca scop incheierea conflictului dintre Rusia si Ucraina, a declarat, duminica, Papa Francisc, potrivit Reuters. “Sunt dispus sa fac tot ce trebuie facut. O misiune este in curs acum, dar inca nu este publica. Cand va fi cazul, o voi dezvalui”, a spus Suveranul Pontif in avionul care l-a transportat din Ungaria catre Vatican. “Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor. Nu poti ajunge niciodata la pace prin inchidere… Nu este usor”, a adaugat el. Papa a adaugat ca a vorbit despre situatia din Ucraina cu premierul ungar Viktor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

