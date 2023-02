Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din Republica Moldova, plecați in misiunea internaționala in Turcia, continua cautarile pentru salvarea victimelor cutremurului. Ieri, angajații IGSU au evaluat 12 blocuri rezidențiale pentru a depista oameni aflați sub ruine.

- Salvatorii moldoveni plecați in misiunea internaționala in Turcia continua cautarile pentru salvarea victimelor cutremurului. Pe parcursul zilei de 10 februarie angajații IGSU au evaluat 12 blocuri rezidențiale pentru a depista oameni aflați sub ruine.

- Salvatorii din Republica Moldova, plecați in misiunea internaționala din Turcia, continua sa intervina in cea mai afectata regiune de seism, provincia Hatay, informeaza Ministerul de Interne.

- Salvatorii Republicii Moldova pregatiți in domeniul cautare-salvare urbana plecați in misiunea internaționala din Turcia continua sa intervina in cea mai afectata regiune de seism, provincia Hatay. Echipa USAR Moldova au reușit de la inceputul misiunii sa salveze un copil in varsta de 3 ani, prins in…

- Salvatorii moldoveni plecați in misiune in Turcia au reușit sa scoata de sub ruinele unui bloc un baiețel de trei ani. Acesta a supraviețuit dupa ce a stat sub daramaturi timp de patru zile in urma cutremurelor devastatoare produse luni, conformd deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa specializata in Urban Search and Rescue (cautare și salvare urbana), a IGSU, este gata de intervenție cu 55 de salvatori, cu 12 autospeciale de intervenție…

- Armata Naționala a detașat cel de-al 18-lea contingent de pacificatori in misiunea de menținere a pacii KFOR din Kosovo. 41 de militari moldoveni se vor afla timp de jumatate de an in misiunea multinaționala, la care participa peste 25 de țari, transmite Radio Chișinau, relateaza RADOR. Fii…