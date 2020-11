NATO isi mentine angajamentul fata de misiunea in Afganistan, in ciuda anuntului privind reducerea efectivelor americane la nivelul de 2.500 inainte de jumatatea lui ianuarie 2021, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a aliantei, Oana Lungescu, citata de dpa. 'NATO isi va continua misiunea de instruire, consiliere si asistenta pentru fortele de securitate afgane. Ne mentinem de asemenea angajamentul de finantare a acestora pana in 2024', a afirmat Lungescu. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a tinut legatura cu Statele Unite si ceilalti aliati, se mai arata in declaratie.…