- Misiunea NATO in Kosovo, KFOR, a refuzat cererea guvernului Serbiei de a trimite pana la 1.000 de militari si politisti in Kosovo in urma unui val de ciocniri intre sarbi si autoritatile din Kosovo, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters.

- Președintele sarb Aleksandar Vucic i-a cerut lui Stuart Manche, comandantul Comandamentului Forțelor Aliate NATO la Napoli, ca NATO sa protejeze populația sarba din Kosovo și Metohija (KiM). "A fost un dialog bun cu amiralul Manche. Am cerut NATO sa ne protejeze poporul din Kosovo și i-am mulțumit pentru…

- Guvernul sarb va cere comandantului fortelor NATO de mentinere a pacii sa permita Belgradului sa trimita pana la 1.000 de politisti si personal militar in Kosovo, a anuntat joi seara presedintele Aleksandar Vucic, citat vineri de Reuters.

- Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat ca, daca nu se rezolva, ar putea duce la declansarea unor violente etnice."Avem o intelegere", a postat Josep Borrell pe Twitter dupa convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE."Sunt foarte incantat sa anunt ca negociatorii sefi ai Kosovo si Serbiei…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a cerut luni sarbilor kosovari sa se abțina de la violențe și sa incerce sa mențina pacea.

- Uniunea Europeana a avertizat luni cu privire la „escaladare și violența", dupa ce discuțiile de urgența dintre Kosovo și Serbia nu au reușit sa rezolve disputa lor de lunga durata privind placuțele de inmatriculare auto folosite de minoritatea etnica sarba din Kosovo, scrie Reuters. „Dupa multe ore…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre situația din Kosovo și Metohia, a informat serviciul de presa al liderului sarb.