- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca sugestiile ca statul rus are legatura cu atacurile cibernetice de tip ransomware care au avut loc in Statele Unite sunt absurde si o incercare de a starni probleme inaintea summitului din aceasta luna cu presedintele american Joe Biden, transmite…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- S-au implinit 10 ani de cand Osama Bin Laden, organizatorul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite, a fost ucis de forțele americane speciale. Numele lui Osama Bin Laden si al rețelei sale teroriste, Al Qaeda, au marcat o perioada importanta a politicii SUA de combatere a terorismului.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, miercuri seara, ca trupele americane vor fi retrase din Afganistan pana pe 11 septembrie 2021, la aproape 20 de ani de la interventia militara americana declansata ca reactie la atentatele din New York si Washington. "A venit momentul sa incheiem prezenta…