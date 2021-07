Misiunea militară a NATO în Afganistan s-a încheiat (surse diplomatice şi militare) NATO si-a incheiat misiunea militara in Afganistan dupa aproape doua decenii, informeaza vineri dpa, citand mai multe surse diplomatice si militare. Trupele straine aflate inca in tara - precum cele din SUA si Turcia - dupa plecarea celor mai multe contingente nationale din cadrul NATO se afla numai sub controlul ierarhiilor nationale de comanda, au precizat aceste surse. Asta inseamna ca cea mai sangeroasa misiune militara din istoria aliantei a ajuns la sfarsit, noteaza dpa. Decizia de a nu comunica oficial sfarsitul misiunii militare are legatura cu faptul ca planul de operatiuni este in continuare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

