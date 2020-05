Stiri pe aceeasi tema

- Pe virginradio.ro ți-am spus cum poți urmari video lansarea NASA-SPACE X și, inainte de lansare, tot pe virginradio.ro iți aratam cum se fac ultimele pregatiri pentru o misiune istorica. Practic, SpaceX Demo-2 este etapa cruciala pe care SpaceX trebuie sa o bifeze pentru a putea trimite turisti in spatiu.…

- Compania spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elon Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon 9, ambele…

- Calatoria capsulei Crew Dragon catre Statia Spatiala Internationala va incepe in jurul orei 19:30, ora Romaniei, iar scopul misiunii DEMO-2 este sa demonstreze ca SpaceX are capacitatea reala de a transfera astronauti catre statia spatiala si inapoi in maxima siguranta. DEMO-2 este ultima mare etapa…

- Compania privata spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elan Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon…

- Ceremonia de anul acesta a premiilor Peabody, care recompenseaza programe de televiziune, de radio si alte produse media, a fost amanata din cauza Covid-19, potrivit news.ro.Programata sa aiba loc pe 18 iunie, pentru prima data la Los Angeles in opt decenii de la debut, acum ea a fost amanata…

- Coronavirusul afecteaza nu doar evenimentele terestre, ci și pe cele extraterestre. Roscosmos și Agenția Spațiala Europeana au decis sa amane lansarea unei misiuni comune de cercetare a planetei Marte pana in toamna anului 2022 din cauza virusului Covid-19.

- Misiunea ruso-europeana ExoMars, care prevedea trimiterea unui vehicul pe Planeta Rosie, a fost amanata pentru 2022 din cauza dificultatilor tehnice si a epidemiei de coronavirus, au anuntat joi cele doua agentii spatiale, scrie AFP potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat comun al agentiei…

- Agentia spatiala rusa Roscosmos si Agentia Spatiala Europeana (ESA) au decis sa amane lansarea misiunii comune de cercetare ExoMars catre Planeta Rosie pana in toamna anului 2022 din cauza situatiei privind epidemia de coronavirus din Europa, a anuntat joi agentia spatiala rusa, relateaza Reuters si…