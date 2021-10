Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea intinsa pe 20 de ani in Afganistan a armatei si a personalului proiectelor de dezvoltare a costat Germania mai mult de 17,3 miliarde de euro, transmite marti dpa, citand cifre oficiale de la Berlin, conform agerpres. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost acoperita de Ministerul Apararii,…

- Germania nu este optimista in legatura cu noul guvern din Afganistan, a declarat miercuri, la Berlin, ministrul de externe german Heiko Maas dupa ce talibanii au desemnat veterani din randurile lor in componenta noului executiv afgan, relateaza Reuters. ''Impreuna cu alti parteneri,…

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, potrivit Reuters.

- Recent, Detlef Scheele, Președintele Agenției germane a Muncii, a facut un apel urgent guvernului federal: țara ar avea nevoie de mult mai mulți imigranți, a avertizat el. „Germania ramane fara forța de munca”, a declarat Scheele pentru „Suddeutsche Zeitung”. Evoluțiile demografice fac ca numarul potențial…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Berlin, 23 aug /Agerpres/ - Candidatul german la postul de cancelar federal Olaf Scholz, din partea social-democratilor (SPD), a aparat misiunea armatei germane ( Bundeswehr) in Afganistan in pofida preluarii puterii de catre talibani, relateaza dpa. ''Nu a fost o misiune lipsita de sens'',…

