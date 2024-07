Micul aducator al pacii in lume a reușit sa enerveze grav Parlamentul European.Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a lansat așa-numitele „misiuni de pace” nemandatate de UE catre Kyiv, Moscova, Beijing și Washington. Aceste inițiative au starnit controverse și critici vehemente in randul membrilor Parlamentului European (MEP), care au cerut suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei in […] The post Misiunea de pace a lui Viktor Orban: S-ar putea sa iasa rau pentru Ungaria appeared first on Puterea.ro .