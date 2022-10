Stiri pe aceeasi tema

- Generalul polonez Piotr Trytek a fost numit sa conduca misiunea Uniunii Europene pentru antrenarea militarilor ucraineni, a anuntat joi seara ministrul apararii de la Varsovia, Mariusz Blaszczak.

- Misiunea militara pentru sprijinirea Ucrainei a UE va eficientiza fluxul de ajutoare pe care țarile membre il ofera deja și reprezinta o declarație puternica de susținere, sunt de parere analiștii.

- Ambasadorii celor 27 de tari membre ale UE au aprobat in unanimitate o misiune de instruire militara pentru circa 15.000 de militari ucraineni, informeaza dpa și Agerpres din mai multe surse diplomatice In contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, reprezentantul Uniunii Europene pentru politica…

- Președintele Statelor Unite(SUA), Joe Biden, a discutat marti, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si a anuntat asistența militara suplimentara, in valoare de 625 de milioane de dolari, in contextul razboiului cu Rusia. „Presedintele Joseph R. Biden, impreuna cu vicepresedintele…

- Casa Alba a aprobat un nou pachet de pana la 600 de milioane de dolari reprezentand asistenta militara pentru Ucraina, potrivit unui comunicat difuzat joi, relateaza AFP și Agerpres. Aceasta asistenta consta in echipamente si servicii, dar si instruire, potrivit executivului american, care nu a oferit…

- Sefa guvernului suedez Magdalena Andersson a anuntat luni, la Stockholm, ca tara sa va furniza asistenta militara suplimentara in valoare de 500 de milioane de coroane suedeze (aproximativ 47 de milioane de euro) Ucrainei pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii ruse, transmite Reuters.…

- Departamentul american al Apararii a anuntat, luni, asistenta de securitate suplimentara destinata Ucrainei, in valoare de un miliard de dolari, in contextul invaziei militare ruse, valoarea sustinerii militare acordate Kievului ajungand la 9,8 miliarde d