- Astazi, 1 septembrie, Inspectorii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica au sosit la centrala nucleara Zaporojie, controlata de rusi in sud-estul Ucrainei, transmite Agerpres . Un reporter al agentiei Reuters a vazut echipa AIEA sosind la centrala intr-un mare convoi cu o prezenta puternica…

- Inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica au sosit joi la centrala nucleara Zaporojie, controlata de rusi in sud-estul Ucrainei. Un reporter al agentiei Reuters a vazut echipa AIEA sosind la centrala intr-un mare convoi cu o prezenta puternica a soldatilor rusi in apropiere. Sosirea…

- O delegație a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a sosit in orașul Zaporojie, din sudul Ucrainei, inaintea unei vizite la o centrala nucleara aflata sub control rusesc, relateaza The Guardian . Un convoi a adus echipa formata din 14 persoane, condusa de șeful AIEA, Rafael Grossi,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- ”Suntem foarte, foarte aproape (n.r. de un acord cu Rusia)”, a declarat Rafael Grossi joi. Grossi s-a intalnit, joi, la Paris, cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, si omologul sau francez, Sebastien Lecornu, au discutat intr-o convorbire telefonica despre…

- Șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite a declarat ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina este „complet scapata de sub control”, potrivit BBC. Unitatea, deținuta de ruși de la inceputul lunii martie, este cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Fiecare principiu al siguranței nucleare a fost…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…