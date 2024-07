Stiri pe aceeasi tema

- FOTO | Pui de pisica, salvat de pompierii din Alba Iulia: A ramas blocat intr-un copac de 5 metri Pui de pisica, salvat de pompierii din Alba Iulia: A ramas blocat intr-un copac de 5 metri Un pui de pisica a fost salvat duminica noaptea de pompierii din Alba Iulia, dupa ce a ramas blocat intr-un copac…

- Pompierii militari și cei voluntari din judetul Alba au participat, sambata dimineata, la o misiune mai putin obisnuita. Ei au intervenit pentru salvarea unui cal care a ramas blocat cu partea din spate a corpului intr-un pod metalic care traverseaza raul Mures.

- Pompierii și voluntarii din Ocna Mureș au salvat un cal blocat intr-un pod de metal peste raul Mureș, folosind un flex și o macara, dupa ce animalul a fost sedat de un veterinar. The post POMPIERI Cal salvat de pompieri dupa ce a ramas blocat intr-un pod first appeared on Informatia Zilei .

- Misiune a pompierilor din Alba Iulia: Intervin pentru salvarea unui caine cazut intr-un bazin cu apa Pompierii din Alba Iulia intervin pentru salvarea unui caine, joi, 13 iunie. misiunea are loc in jurul orei 13.00. Pompierii intervin cu doua autospeciale, dintre care una este dotata cu autoscara. Intervenția…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solocitați sa intervina sambata, in jurul orei 14.00, pentru indepartarea unui copac cazut, care a blocat circulața pe strada Octavian Goga. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru degajarea unui arbore cazut pe carosabil in Municipiul Alba Iulia,…

- FOTO | Copac cazut pe strada, in apropiere de Colegiul Economic din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru degajarea carosabilului Copac cazut pe strada, in apropiere de Colegiul Economic din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru degajarea carosabilului Un copac a cazut pe carosabil in Alba Iulia, sambata,…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au avut ieri o misiune inedita. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a șase rațuște salbatice cazute intr-un canal colector de la periferia municipiului Vaslui. „La sosirea echipajului de intervenție, rațuștele erau cazute și blocate intr-un canal,…

