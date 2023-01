Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale este marcata la Teatrul „Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe printr-un maraton de spectacole, trei dintre acestea fiind realizate de liceeni din judetul Covasna. Maratonul a inceput vineri, la ora 17:00, cu spectacolul „Iubiri Inghetate", realizat de elevii clasei a IX-a a Liceului…

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…

- Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Mureș, in calitate de Partener 13, a organizat, in perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierele de lucru PROF III și PROF IV, pentru județele Mureș, Covasna, Harghita și Sibiu, in cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25/Operațiune…

- Numai in ultima saptamana au fost diagnosticate aproape 100 de mii de cazuri in intreaga tara. Medicii de Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu spun ca a crescut numarul celor care au nevoie de ajutorul lor, iar cei mai afectati sunt copiii si batranii. Specialistii recomanda in continuare evitarea zonelor…

- Agenția pentru Protecția Mediului Neamț anunța publicul interesat asupra depunerii Raportulului privind impactul asupra mediului a Studiului de evaluare adecvata și a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul "Autostrada Targu Mureș – Targu Neamț, Secțiunea II: Miercurea…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta maine, 23 noiembrie 2022, incepand cu ora 10.00, in localitatea Jidvei, județul Alba. Invitam femeile din grupul tinta 24-64 de ani sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou…

- Specialiștii unei firme din Lugoj au inventat o drona de acordare a primului ajutor medical, de investigare și de transportare a pacientului catre cea mai apropiata unitate spitaliceasca. Drona a fost proiectata pentru a ridica cel mult 80 de kg și pentru a zbura cel mult o ora, dar nu mai mult de 70…

- Potrivit conducerii societatii de salubritate Tega, in anul 2021 au fost colectate 484.500 kilograme de sticla, iar in cadrul campaniei din acest an s-au adunat aproape 680.000 de kilograme, mare parte din aceasta cantitate fiind deja predata spre reciclare. Pentru a stimula colectarea deseurilor, societatea…