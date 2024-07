foto arhiva ISU Buzau Pompierii buzoieni intervin in aceasta seara pentru salvarea a doua persoane posibil inecate in raul Buzau. ,,La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, doua autospeciale de prima intervenție și comanda, doua barci și o ambulanța SMURD. In sprijin fiind dislocata și o ambulanța SAJ.” , transmite ISU Buzau.