Misiune îndeplinită la Poliția locală Doi polițiști locali din Cluj au fost surprinși in imagini cand iși cumparasera de mancare și lasasera mașina cu avariile puse și cu girofarul pornit. Barbatul care a postat imaginile a comentat ca cei doi se alau intr-o „operațiune speciala de umplere a burților”. Daca eu aș opri acolo cu avariile pornite și aș merge […] The post Misiune indeplinita la Poliția locala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Parți ale corpului unei femei au fost gasite sub ferestrele unei cladiri rezidențiale cu mai multe etaje de pe strada Mareșalul Tuhacevski din Moscova. Poliția l-a reținut pe soțul in varsta de 89 de ani al rusoaicei ucise. Acest lucru a fost raportat de agenția „RIA Novosti” cu referire la Iulia Ivanova,…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost descoperit pe un camp de langa Popesti Leordeni, la doi pasi de Capitala. Femeia a fost gasita moarta, miercuri seara, pe un teren din apropierea Centurii Capitalei, de catre paznicul unui depozit din zona, care a alertat Politia. Anchetatorii n-au reușit inca…

- Garda de coasta suedeza a descoperit o a patra scurgere de gaz pe conductele avariate ale gazoductului Nord Stream, a declarat un purtator de cuvant al garzii de coasta pentru ziarul Svenska Dagbladet, potrivit Reuters. „Doua dintre aceste patru sunt in zona economica exclusiva a Suediei”, a declarat…

- Traficul in Finlanda de-a lungul granitei sale sud-estice cu Rusia continua sa fie aglomerat, a transmis, vineri, Politia de frontiera pentru Reuters, adaugand ca numarul cetatenilor rusi care au intrat s-a dublat joi fata de saptamana precedenta. ”In aceasta dimineata (n.r. vineri), traficul ramane…

- Este considerat unul dintre cei mai bogați ruși și un prieten al lui Putin: Alisher Usmanov. Potrivit informațiilor SPIEGEL, anchetatorii percheziționeaza 24 de proprietați din 4 state, inclusiv Bavaria, ale miliardarului Alisher Usmanov. Una dintre vilele vizate este cea de pe malul lacului Tegernsee,…

- Este considerat unul dintre cei mai bogați ruși și un prieten al lui Putin: Potrivit informațiilor SPIEGEL, anchetatorii cauta vilele miliardarului Alisher Usmanov de pe lacul Tegernsee. Este vorba despre evaziune fiscala și spalare de bani. Spiegel reports that the villa of #Putin's oligarch Alisher…

- Delegatia trimisa de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a ajuns in orasul Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflat la doua ore de mers cu masina de centrala nucleara, relateaza The Guardian. Un convoi a condus echipa formata din 14 inspectori, condusa de seful AIEA, Rafael Grossi, care…