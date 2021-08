Stiri pe aceeasi tema

- Germania a trimis luni o fregata militara pentru prima sa misiune din ultimii 20 de ani in regiunea Indo-Pacific, cu riscul de a-si deteriora relatiile deja delicate cu China, relateaza AFP. ''Bayern'', nava militara cu o lungime de 139 de metri, a plecat cu peste 200 de soldati la bord din…

- Statul Major al Fortelor Navale si Clubul Amiralilor organizeaza, in perioada 27 28 iulie 2021, conferinta "Marina Romana ndash; furnizor de securitate navala", care cuprinde dezbateri stiintifice din domeniile politicilor navale, transportului naval, securitatii maritime si apararii nationale.Potrivit…

- Dragorul maritim "Lt. Lupu Dinescu" face parte din contingentul naval romanesc al Fortei NATO de Reactie NATO Reaction Force 2021, impreuna cu fregata "Regina Maria" si un detasament de scafandri EOD.Dragorul maritim ,,Locotenent Lupu Dinescu" DM 25 a plecat din portul militar Constanta marti, 6 iulie,…

- Presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, a inaugurat sambata o baza navala strategica in Marea Mediterana, in apropiere de frontiera cu Libia, al carei obiectiv va fi securizarea legaturilor maritime, combaterea contrabandei si a imigratiei ilegale, transmit EFE si AFP. "Este cea mai…

- Conform ultimelor informații obținute ”pe surse” din interiorul Pentagonului, acesta are in vedere inființarea unei forțe navale permanente in regiunea Pacificului, pentru a contracara creșterea prezenței militare a Chinei.

- Doua nave militare iraniene, un distrugator și o nava de transport, au ajuns in Oceanul Atlantic, a anunțat comandantul adjunct al armatei din Iran, amiralul Habibullah Sayyari, potrivit agenției oficiale IRNA, preluata de CNN. Este pentru prima oara cand nave iraniene ajung in Atlantic fara escala…

- Rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu, impreuna cu Morphosis Capital, anunța formarea unui Advisory Board compus din patru dintre cei mai titrați profesioniști din piața de business din Romania: Fady Chreih – CEO al Rețelei de sanatate Regina Maria, Andreea Pipernea - CEO NN Pensii, Marius Ștefan –…

- Marinarii militari sarbatoresc astazi, 15 mai, implinirea a 101 ani de traditii pentru Flotila 56 Fregate si Grupul 256 Elicoptere. Astazi, Flotila 56 Fregate are in compunere fregatele "Marasesti", "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" si Grupul 256 Elicoptere. Fregata "Marasesti" continua traditiile…