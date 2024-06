Misiune în Franța pentru doi pompieri sălăjeni Doi pompieri salajeni fac parte din modulul național specializat pentru stingerea incendiilor de padure in cadrul unui program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generala Protecție Civila Europeana și Operațiuni de Ajutor Umanitar – DG ECHO, care a inceput vineri deplasarea in Franța. Alaturi de alți 38 de pompieri și 8 mijloace tehnice se afla și pompierii salajeni, plutonier adjutant șef Petruț-Nicolae Falauș și plutonier adjutant Alin-Grigore Petruț, care ocupa funcția de conducator autospeciale. Unul dintre mijloacele tehnice care va fi folosit in misiuni și care va fi condus de cele…… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-31 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generala…

- In perioada 01 – 31 iulie 2024, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generala…

- In perioada 01 – 31 iulie 2024, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generala…

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica, alaturi de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Ileanda, au desfașurat o ampla acțiune, in comuna Ileanda, in data de 31 mai, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor care afecteaza siguranța publica. In urma controalelor efectuate la mai…

- Datele autoritaților sanitare salajene sunt tot mai ingrijoratoare in privința starii de sanatate a populației. Vestea proasta este ca tot mai mulți salajeni sunt depistați cu diferite forme de cancer, tumori in diferite parți ale corpului, inclusiv la tineri. Analizand o serie de date ale Direcției…

- Vineri, pe data de 10 mai 2024, Ziua Liceului Tehnologic „Iorgu Varnav Liteanu" din Liteni a fost petrecuta alaturi de Detașamentul de Jandarmi Falticeni și Suceava. Inca de la primele ore ale dimineții, plutonier adjutant-șef Constantin Țibichi, plutonier adjutant șef - Mihai ...

- Mai mulți elevi salajeni au participat zilele trecute la cea de-a 15-a ediție a Concursului Național „Istoria și Tradițiile Romilor” la care au concurat 40 de elevi din 27 de județe, evenimentul educational fiind organizat la Sibiu. Astfel de acțiuni constituie in fiecare an o noua oportunitate pentru…

- Nora este o sateanca din Fetindia. Și-a crescut toți cei șase copii intr-o casa in care incaperea principala are cel mult trei metri lungime și mai puțin de patru metri lațime. Acum, aici invața și copiii cei mici, doi baieți. Unul este clasa a VII-a, iar cel mai mare este clasa a IX-a. Vera are 74…