Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Iași a inființat un fond de 11 milioane de lei, in vederea achitarii facturilor la energia electrica și termica pentru școlile din oraș, a anunțat primarul Mihai Chirica: Mihai Chirica: Noi am extras din excedentul sfarșitului de an, o suma de bani din care sa finanțam in continuare…

- Numarul clienților rezidențiali care înregistrau restanțe la plata facturilor de gaze naturale și energie electrica a crescut cu 29%, anul trecut, conform datelor transmise HotNews.ro de E.ON România.Cea mai mare întârziere a unei facturi la E.ON depașește depașește un…

- Noi masuri pentru scaderea facturilor la gaze si energia electrica FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul va lua, de la 1 februarie, noi masuri pentru scaderea facturilor la gaze si energia electrica. Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara ca…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat luni ca a finalizat alte 22 de acțiuni de control la companii furnizoare de energie electrica și gaze naturale catre consumatorii casnici, în urma carora a aplicat alte 10 amenzi contravenționale în valoare de 195.000…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a sanctionat Electrica Furnizare si Gaz Vest, cu o suma totala de 400.000 de lei, pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale din luna noiembrie 2021.

- Consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia, de la 1 aprilie, de o noua schema de protectie, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca. "De la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia de o noua schema de protectie, care va…

- Electrica Furnizare a transmis detaliile cu privire la modul de acordare a facilitaților pentru plata facturilor de energie aferente sezonului rece: plafonare, compensare, exceptare de la plata și masuri de protecție a consumatorilor vulnerabili. Avand in vedere atat prevederile OUG 118/2021…

- Din decembrie, consumatorii vulnerabili pot cere amanarea facturilor la gaze și energie electrica: Care ar putea fi partea negativa Din decembrie, consumatorii vulnerabili pot cere amanarea facturilor la gaze și energie electrica: Care ar putea fi partea negativa Consumatori vulnerabili pot, din luna…