Stiri pe aceeasi tema

- Misiune de salvare contracronometru pentru pompierii din Galați. Aceștia au intervenit pentru a salva trei persoane care au cazut intr-un put din localitatea Umbraresti. Este vorba despre o mama si cei doi copii ai sai, care ar fi cazut pe rand, incercand sa se salveze unul pe altul.

- Un tanar din Suceava ce iși ispașea arestul la domiciliu in Bistrița a ajuns in arestul IPJ. Acesta a fugit din casa pentru a-și ajuta doi prieteni sa bata alte doua persoane, in plina strada. Un tanar de 19 ani, din județul Suceava, a fost plasat in arest la domiciliu. Acesta iși ispașea pedeapsa la…

- “Marți, 31 mai 2022, a inceput etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online. Vor fi vizitate și gospodariile populației care nu au finalizat corect și complet chestionarele”- a transmis Direcția…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un minor, de 15 ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 27 aprilie a.c., acesta ar fi…

- Doi minori in varsta de 14 ani și 10 ani au fost gasiți de salvatori intr-o padure din preajma localitații Șestaci raionul Șoldanești, dupa ce aceștia s-au ratacit plecand de unii singuri de acasa. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 16 mai. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora…

- FC Liverpool, deja castigatoare a Cupei Ligii engleze la fotbal, este in cursa pentru cucerirea altor trei trofee, campionat, cupa si Liga Campionilor, dar fundasul olandez Virgil van Dijk crede ca o cvadrupla va fi o misiune ''aproape imposibila'' pentru ''cormorani''. Fii la curent cu cele mai…

- Traficul este restricționat pe strada Victoriei din municipiul Buzau, dupa ce autoturism a lovit o țeava de gaze. Din primele date de la fața locului, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fața locului intervin echipaje Distrigaz și ISU. „Misiune asigurare masuri PSI accident rutier un…