- Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 - 9 iunie se reuneste marti, 16 iulie, in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula von der Leyen sa primeasca al doilea mandat consecutiv…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) „a avut dreptate” atunci cand a facut presiuni asupra statele membre NATO sa-si majoreze cheltuielile pentru aparare, apreciaza seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intr-un interviu acordat agenției de presa EFE si preluat de Agerpres.„Trump,…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, a lansat recent un fel de inițiativa de pace pentru Ucraina, dar acest demers pare mai degraba un exercițiu de relații publice decat o soluție viabila pentru conflictul ruso-ucrainean. Lumea se intreaba, pe buna dreptate, pe cine reprezinta de fapt Orban in aceste demersuri.…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a descris noua conducere UE ce se profileaza, sub un potential al doilea mandat de presedinte al Comisiei Europene al Ursulei von der Leyen, drept o 'coalitie pro-razboi, pro-migratie si anti-economie'.

- Alegerile europene vor fi relevante doar dupa ce aflam cine va caștiga alegerile prezidențiale din SUA in noiembrie, a explicat analistul de politica externa Dan Dungaciu, sambata, la B1 TV. Intrebat despre relațiile dintre țarile componente ale Grupului de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia),…

- Premierul pro-rus al Slovaciei se afla in coma indusa la spital dupa ce a fost impușcat de trei ori in plina strada. Sunt ore critice pentru Robert Fico, iar medicii il monitorizeaza permanent. Șeful Guvernului a fost nimerit de gloanțe in abdomen și in braț. Focurile de arma au fost trase de la o distanța…

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

