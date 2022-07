Stiri pe aceeasi tema

- Un documentar realizat in culise despre eforturile diplomatice ale lui Macron de a opri razboiul din Ucraina expune o serie de esecuri diplomatice si o abordare foarte individuala a politicii externe franceze, relateaza Politico.

- La peste 120 de zile de cand Rusia a invadat Ucraina, apar noi informații bomba din culise. Unii dintre pilonii principali ai Europei, Emmanuel Macron și Vladimir Putin, au stat de vorba la telefon cu puțin inainte de declanșarea conflictului ruso-ucrainean din 24 februarie. Ce au discutat cei doi lideri…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina, informeaza AFP. "Nu sunt sigur ca exista vreo posibilitate ca presedintele Federatiei Ruse…

- Ucraina nu va adera la Uniunea Europeana mai devreme de „15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul francez pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza BBC . ”Trebuie sa fim sinceri. Daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi ani, am minti. Nu ar fi adevarat. Vor fi…

- Cu prilejul concursului Eurovision din acest an europenii și-au manifestat iar solidaritatea cu Ucraina și au profitat de aceasta ocazie ca sa-l sfideze pe Vladimir Putin, scrie Politico. Insa in ciuda victoriei entuziasmante a Ucrainei la acest concurs muzical, cele mai puternice capitale europene…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi va concentra atacurile din Ucraina asupra zonelor separatiste din Donbas in incercarea de a obtine o „victorie” pentru 9 mai, data la care se marcheaza capitularea Germaniei naziste in 1945, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron.