În 10 noiembrie are loc a VI-a editie a Balului Palatului

Evenimentul are loc în 10 noiembrie, de la ora 18.30 la Palatul Culturii. Intrarea este gratuita in limita locurilor disponibile. Detalii pe: balulpalatului.ro În 10 noiembrie are loc a VI-a editie a Balului Palatului at Sursa articolului: În 10 noiembrie are loc a VI-a editie a Balului… [citeste mai departe]