- Autoritatile din judetul Prahova au primit confirmarea privind existenta mai multor noi focare de pesta porcina africana in mai multe zone din judet, noile focare fiind confirmate la mistreti, dar si la un porc dintr-o gospodarie, in comuna Manesti.

- Pesta porcina africana a fost confirmata in gospodaria Manastirii Viforata din comuna damboviteana Aninoasa, precum si la porci mistreti de pe raza a trei fonduri de vanatoare din judet, informeaza...

- Pesta porcina africana a fost confirmata, marti, in gospodaria Manastirii Viforata din comuna damboviteana Aninoasa, precum si la porci mistreti de pe raza a trei fonduri de vanatoare din judet, informeaza Prefectura Dambovita. "Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit…

- Au fost confirmate noi focare de pesta porcina in Dambovita. Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit ca urmare a confirmarii virusului de pesta porcina africana in mai multe exploatatii nonprofesionale precum si pe raza unor fonduri de vanatoare.

- Pesta porcina a fost confirmata in Dambovita in doua fonduri de vanatoare si in patru gospodarii din localitatile Bungetu, Rascaieti, Pucioasa si Varfuri, se arata intr-un comunicat de presa, remis, joi, de Prefectura Dambovita, anunța AGERPRES.De asemenea, exista suspiciunea de pesta porcina…

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat la un porc mistreț vanat pe Fondul de Vanatoare 44 Ohaba, ce aparține de Ocolul Silvic Blaj, in urma analizelor efectuate la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A) – Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și…

- Șase comune din județul Alba au fost incluse intr-o zona afectata de pesta porcina africana, dupa ce a fost impușcat inca un mistreț bolnav, pe un fond de vanatoare administrat de Direcția Silvica Sibiu. Vor fi vanați mistreții din aceste zone, iar paznicii de vanatoare vor patrula pentru a descoperi…