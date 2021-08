Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia au fost laudati in presa elena, dar si de locuitorii din zona. Acestia sunt in misiune pentru a stinge incendiile din insula Evia, potriivit news.ro. „Pompierii romani care au venit in tara noastra pentru a se lupta cu…

- Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile.…

- O publicație online din Grecia descrie intr-un articol modul de operare al pompierilor romani mobilizați sa stinga incendiile din insula Evia. Redactorii publicației fimes.gr spun ca ceea ce-au facut pompierii romani imediat ce au ajuns la locul intervenției din insula greceasca Evia i-a determinat…

- Este o noua zi de coșmar in Grecia. Valvataia s-a mai potolit in suburbiile din nordul Atenei, dar in insula Evia, focul a scapat de sub control și s-a intins pe mii de hectare de padure. Oamenii au fugit din calea incendiilor și au fost evacuați pe mare, cu feriboturile.

- Prima misiune a pompierilor care au plecat in Grecia pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a inceput duminica dimineata, in zona Spathari, in prima faza fiind prezenti 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne. Lor li…

- Pompierii romani vor interveni duminica in prima misiune la incendiile din Grecia, in zona Spathari, anunta IGSU. La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.